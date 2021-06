Reconversion musclée : Le père du casque Oculus veut des technomanciens

La firme de Palmer Luckey, ancien directeur de la réalité virtuelle chez Facebook, mise sur l’avènement de guerriers invincibles.

Palmer Luckey, l’inventeur du casque de réalité virtuelle Oculus, ne plaisante plus sur scène en sandales et en chemise hawaïenne. Depuis son départ forcé de Facebook, il s’est remis en selle en confondant Anduril Industries, une société spécialisée dans la défense militaire. Et les affaires marchent plutôt bien. La firme, qu’il a cofondée en 2017, vaut désormais quelque 4,6 milliards de dollars grâce à une nouvelle levée de fonds. Le geek affiche clairement les ambitions de la société: transformer les combattants alliés en «technomanciens invincibles», en référence aux personnages de science-fiction capables de percevoir et de manipuler naturellement de vastes flux de données.