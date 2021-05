France - Le père du tueur présumé d’Avignon se confie: «Il a le coeur sur la main»

Le meurtrier présumé du policier tué à Avignon a été mis en examen et écroué mardi soir, quelques heures après l’hommage national présidé par le Premier ministre Jean Castex, qui a salué le «courage» d’Eric Masson, qui «a servi jusqu’au sacrifice de sa vie».

«Mauvaises fréquentations»

Cette affaire a conduit les journalistes de BFMTV à interviewer le père du suspect. Selon lui, son fils est «un gentil» et «il a le cœur sur la main». Mais il reconnaît que son fils a vécu une enfance difficile, trimballé entre sa mère, son père et des familles d’accueil après le divorce de ses parents alors qu’il n’avait qu’un an. Il aurait perdu pied à partir de 2016, la faute à de «mauvaises fréquentations», selon son père.