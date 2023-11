Le père d’un footballeur de Prilly jugé pour un couteau

Selon deux témoins, l’accusé portait un couteau de combat avec une lame d’une dizaine de centimètres. Freepik

La plupart des entraîneurs vous le diront: davantage que les joueurs, le problème, c’est les spectateurs. Et, dans le foot de talus, c’est encore plus vrai. Insultes envers les arbitres, comportements déplacés et même menaces ne sont pas rares. Mais le père d’un joueur de Prilly a poussé le bouchon carrément plus loin que les autres, à l’occasion d’une rencontre de 3e ligue que son rejeton de 17 ans disputait à La Sarraz, au mois de juin 2022.

D’emblée, le quadragénaire s’est énervé parce que son fils ne jouait pas à la pointe de l’attaque. Au vu des nombreuses absences ce jour-là, le coach avait en effet préféré le déplacer sur le flanc gauche. Or, ce poste requiert des efforts défensifs que le jeune joueur ne semblait pas disposé à fournir. Son attitude nonchalante lui a valu plusieurs remontrances de son capitaine. Mais, plutôt que se remettre en question, il a traité ce dernier, de dix ans son aîné, de «fils de p***» et l’a envoyé se «faire f*****». Face à un tel comportement, le capitaine a lâché: «on en reparlera à la fin du match!» Le père, quant à lui, s’énervait de plus en plus, au bord de la pelouse.

Une droite dans la face

Chose promise, chose due. Après le coup de sifflet final, le capitaine s’est approché du jeune joueur et l’a empoigné par le col du maillot, l’enjoignant à répéter les insultes proférées durant la rencontre. Un troisième joueur s’est interposé et l’ado en a profité pour lâchement balancer une droite dans la face de son capitaine. Mais le pire était à venir, puisqu’une fraction de seconde plus tard, c’est le père qui a déboulé sur lui, un couteau à la main et des menaces plein la bouche. Effrayé, le capitaine s’est enfui en courant dans les vestiaires pendant que plusieurs personnes ont allié leurs forces pour retenir le père, un Suisse né au Kosovo.