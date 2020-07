Drame d’Eschenz

Le père était connu des autorités pour violence domestique

Le père ayant tué ses deux enfants, le 28 juin dernier, à Eschenz (TG), était connu des autorités pour une affaire de violence domestique remontant à l’automne 2019.

Un père de 38 ans a tué ses deux enfants âgés de 4 et 7 ans.

L'homme de 38 ans qui a tué ses deux enfants de 4 et 7 ans le week-end dernier à Eschenz (TG) a été impliqué dans une affaire de violence domestique en automne 2019 dans le canton de Schaffhouse. Il a été expulsé du domicile familial.

Conflit parental

Une procédure de séparation du couple s'est déroulée entre novembre 2019 et janvier 2020 devant le tribunal cantonal de Schaffhouse. Il y a eu un accord entre les parents sur la séparation et la garde des enfants. Il n'y a eu aucun signe que l'homme présentait un danger pour lui-même ou autrui durant cette procédure, souligne les autorités schaffhousoises.

Conflit parentalEn mars et avril de cette année, la mère a contacté l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA/KESB en allemand). Elle a signalé un conflit parental concernant la séparation. À aucun moment, elle n'a déclaré que les enfants pouvaient être en danger à cause du père.