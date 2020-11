Un peu de bonne humeur«Le père Noël a une attestation internationale de déplacement»

«Il m’a confirmé qu’il utilise toujours le masque et maintient la bonne distance pour se protéger et protéger toutes les personnes qu’il rencontre», ajoute-t-il.

Du lait chaud, des biscuits et du gel désinfectant

Le Premier ministre italien invite ensuite le garçonnet à disposer sous le sapin, outre du lait chaud et des biscuits, un flacon de gel désinfectant. «Je t’annonce qu’il ne sera pas nécessaire de préciser dans ta lettre au père Noël que tu as été sage, parce que je le lui ai déjà dit», poursuit le chef du gouvernement italien.

«Noyau familial resserré»

Des restrictions à la mobilité et au travail ont été prises au plan national et local, en fonction de la gravité de la situation d’une région à l’autre, mais un nombre croissant de médecins et de responsables politiques réclament des mesures plus énergiques, voire un reconfinement total.