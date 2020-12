Au Royaume-Uni : Le père Noël atteint du Covid scandalise les Britanniques

Une vidéo censée faire de la prévention suscite la controverse au Royaume-Uni, où de nombreux parents la trouvent «traumatisante» pour les jeunes enfants.

C'est certainement une des vidéos les plus commentées du moment, au Royaume-Uni. Intitulée «the Gift» (NDLR: «le Cadeau») et mise en ligne sur YouTube, elle a été créée à l'initiative de NHS Charities Together, un organisme qui collecte des fonds à destination d'associations qui œuvrent dans le domaine de la santé. On y voit un vieil homme à la barbe blanche, manifestement très malade, être pris en charge par le service urgence d'un hôpital du NHS.