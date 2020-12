Coronavirus aux Etats-Unis : Le Père Noël contraint de troquer le traîneau pour la visio

En raison de la pandémie, les visites au Père Noël ont dû changer de forme. Les enfants américains peuvent désormais fixer des rendez-vous en ligne. Un mode de rencontre dans l’ère du temps.

«Ce père Noël sait tout sur moi»

«J’apprends leurs noms, ceux de leurs frères et sœurs, ce qu’ils veulent, le nom de leur animal de compagnie, etc. Comme ça, quand je commence à parler aux enfants, ils se disent «ce père Noël sait tout sur moi!», fait valoir John Sullivan.

Avec un masque, derrière un plexigas

Mais la pandémie n’a pas complètement fait disparaître les pères Noël de centres commerciaux: Cherry Hill Programs, une entreprise qui gère des visites de pères Noël sur plus de 700 sites aux Etats-Unis, a transformé les rencontres pour qu’elles se fassent sans contact. Port du masque et réservation obligatoire pour éliminer les files d’attente, dépistage quotidien pour Père Noël et ses acolytes, et surtout pour les enfants, pas de confidences sur les genoux du vieil homme.