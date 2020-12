Le père Noël et Saint-Nicolas ont de nombreux points communs. Ils sont tous les deux rondelets, gâtent les enfants et s’invitent dans les foyers au mois de décembre. Et si c’était en fait un seul et même individu? Ce qui est sûr, c’est que personne n’a jamais vu le père Noël et le Saint-Nicolas ensemble dans la même pièce!