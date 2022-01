Suisse – Le père Noël submergé par un nombre record de lettres en 2021

Depuis plus de 70 ans, les lutins de la Poste veillent à ce que les messages adressés à l’Enfant Jésus, au Père Noël et à Babbo Natale reçoivent une réponse. Alors que le nombre de lettres envoyées chaque année au Père Noël était d’environ 450 dans les années 1950, les lutins en ont dénombré 35’903 en 2021. Ce chiffre «inédit» dépasse d’environ 5% celui de l’année précédente, écrit le géant jaune dans un communiqué .

Selon la Poste, les contenus des lettres sont «variés et colorés»: dessins, listes de souhaits, poèmes, bricolages et aussi une avalanche de lolettes figurent parmi les choses réceptionnées par les huit lutins de la Poste de Cadenazzo (TI), spécialement engagés pour répondre aux enfants et aussi aux nombreux adultes qui s’adressent au père Noël. L’année dernière, seulement environ 9% des personnes qui ont écrit au Père Noël n’ont pas pu être identifiées, car leurs lettres ne comportaient aucune indication concernant l’expéditeur.