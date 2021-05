France : Le père de Noyer a pris dans ses bras la mère de Nordahl

Jeudi soir, la famille d’Arthur Noyer a été appelée à la barre lors du procès de Nordahl Lelandais. Elle a demandé à comprendre les circonstances du décès du jeune caporal.

Nordahl Lelandais comparaît depuis le 3 mai 2021 devant la Cour d'assises de la Savoie, à Chambéry (France). L’ancien maître-chien militaire, cheveux courts, fine barbe grisonnante et chemise bleu pâle, a promis la vérité sur l’affaire Noyer, pour laquelle il est jugé jusque autour du 12 mai.

«Vous lui avez même volé ses dernières volontés»: devant les assises de Chambéry, les proches d’Arthur Noyer ont rappelé jeudi soir sa mémoire et imploré l’accusé de ne plus leur mentir. «Vous lui avez volé sa vie, à Arthur», ainsi que «ses deux dernières volontés», a lancé Cécile Maltet-Noyer, à Nordahl Lelandais, accusé du meurtre de son fils. Militaire, «il savait qu’il pouvait mourir. Il disait «donnez mon corps à la science» et «je veux être incinéré». Même ça, vous lui avez volé.»