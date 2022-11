Genève: Le père qui a enlevé ses enfants rassure et donne sa version

Le père qui a enlevé son fils de 5 ans et sa fille de 7 ans mardi à la sortie de l’école de Pont-Bochet, à Thônex, a donné de ses nouvelles. Il a envoyé ce mercredi à la presse un long courrier expliquant son geste, dans lequel il rassure quant à la sécurité des bambins. En substance, il y indique son désaccord profond avec diverses décisions du Service de protection des mineurs (SPMI) et du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE). Etant interdit de tout contact avec eux depuis une quarantaine de jours, il a donc pris la décision de les emmener avec lui. «Par mesure de protection envers mes enfants, j’ai pris la décision de les extraire momentanément de cette spirale institutionnelle fonctionnant en vase clos».