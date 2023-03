Genève : Le père qui avait enlevé ses enfants est sorti de prison

L’enlèvement, en novembre dernier, avait causé un choc: un papa, décrit comme «sympa» et «aimant» était venu chercher ses enfants à l’école de Thônex (GE) et avait fui avec eux à Fillinges, en Haute-Savoie (F). Il avait justifié son geste par le fait qu’il était privé de tout contact avec son fils de 5 ans et sa fille de 7 ans depuis plusieurs semaines et qu’il demandait un réexamen de la situation et de la décision de confier la garde exclusive des enfants à la mère, avec laquelle il était en profond conflit. Le trio avait été retrouvé sain et sauf et le père avait été placé en détention.