Genève : Le père qui avait enlevé ses enfants retourne en prison

Le père qui avait brièvement enlevé ses enfants à Thônex en novembre, a été placé en détention provisoire pour trois mois, selon la décision du Tribunal des mesures de contrainte dont fait état la «Tribune de Genève». L’homme, sur fond de séparation conflictuelle, avait alors agi pour, selon ses dires, dénoncer des dysfonctionnements institutionnels . Retrouvé en France voisine, puis prévenu d’enlèvement et de séquestration, il avait déjà passé une quarantaine de jours en prison. Il y retourne donc, après avoir manqué deux rendez-vous avec le Service de probation et d’insertion. Son avocat, Me Robert Assaël, va faire recours contre cette décision. Il a expliqué au quotidien genevois que son client n’avait pas fait défection: il se serait rendu au premier entretien à l’heure de pause de l'administration, et n’aurait pas été informé du second. Me Assaël dénonce un formalisme excessif des autorités.