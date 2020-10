Le vice-président Pence décrit Joe Biden comme «un cheval de Troie pour la gauche radicale». dr

«Si les Démocrates remportent l’élection présidentielle, le drapeau rouge flottera sur la Maison-Blanche.» Cette crainte évoquée comme argument, nous l’avons entendue par exemple chez des supporters de Donald Trump, la semaine passée au nord de Miami. Comme si l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis risquait de transformer le pays en une dictature communiste.

Pourtant, la plupart des observateurs politiques s’accordent à dire que l’ancien vice-président de Barack Obama est un centriste sur l’échiquier politique. Mais la peur de la fin du capitalisme et de la liberté d’entreprise, inscrits dans l’ADN des États-Unis, semble faire mouche auprès de certains.

«Liberal» signifie social-démocrate aux USA

Il faut toutefois préciser qu’aux États-Unis, on utilise le terme «liberal» pour décrire un social-démocrate à l’européenne, alors que «socialist» désigne un communiste. Et auprès des nombreux électeurs ayant à l’origine fui, ou leurs parents, des régimes marxistes-léninistes d’Amérique latine, cet argument les vise aussi.

Les électeurs d’origine colombienne, cubaine et vénézuélienne sont visés

En Floride, beaucoup d’exilés cubains et vénézuéliens se montrent sensibles à cela. Tout comme les dizaines de milliers de Colombiens qui ont connu les affres du terrorisme et des enlèvements liés aux FARC, notamment. C’est pourquoi les Républicains, qui doivent remporter les 29 grands électeurs de cet État capital afin de gagner l’élection à la présidence, multiplient les meetings dans le Sunshine State, très courtisé, en raison de sa très forte minorité hispanique. Fille de Donald, et aussi conseillère de son président de père, Ivanka Trump y a tenu un discours ce mardi, dans lequel elle a aussi fait référence à la menace socialiste.

Le long de la highway 95, entre Miami et Palm Beach, plus au nord, quelques immenses panneaux lumineux invitent les automobilistes à voter pour Trump, «en faveur de la loi, de l’ordre, de l’emploi: pas de socialisme». Et lors des meetings politiques, qui se multiplient dans la dernière ligne droite de la campagne cette semaine, Donald Trump et son vice-président Mike Pence, en Floride comme ailleurs, martèlent à l’envi les dangers de voir Joe Biden élu. Dont celui d’une vague marxiste-léniniste, à l’image des dictatures dans l’hémisphère Sud du continent américain.

Joe Biden est corrompu

Les affaires troubles supposées de son fils, Hunter, en Ukraine et en Chine, font les choux gras de la chaîne conservatrice Fox News, et Trump insiste là-dessus, d’autant que Joe Biden serait soupçonné d’avoir potentiellement pu toucher une commission, d’après une source citée par certains médias.

Davantage de taxes et une couverture assurance mise à mal

Le camp républicain décrit le programme de Biden qui sera financé par plus de taxes perçues; une mesure ressentie comme communiste par certains. De plus, des pubs TV laissent entendre que les Américains seront mal assurés et n’auront plus droit au libre choix de leurs médecins avec les Démocrates au pouvoir…

À quelques jours du E-day, la polarisation des deux camps est à son extrême, creusant davantage les divisions, voire la haine et la peur. La chaîne d’info CNN a d’ailleurs produit un long reportage à ce sujet à travers les États-Unis, dont le titre, «Divided, we stand», détourne le fameux slogan unificateur: «United we stand».