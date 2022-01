Réchauffement climatique – Le permafrost de l’Arctique menace de dégeler et libérer des tonnes de CO2

Réchauffement climatique : Le permafrost de l’Arctique menace de dégeler et libérer des tonnes de CO₂

La hausse des températures au pôle Nord inquiète les experts. Des études affirment que le pergélisol pourrait lâcher tout le gaz à effet de serre qu’il contient si elles continuent à monter.

Le dégel du permafrost (ou pergélisol) en Arctique, qui pourrait libérer des quantités phénoménales de gaz à effet de serre, menace des infrastructures locales et plus largement la planète, selon des études publiées cette semaine dans «Nature».

Le pergélisol, un sol restant gelé plus de deux années d’affilée, couvre 30 millions de km2 sur la planète, dont environ la moitié en Arctique. Il contient le double du CO2 présent dans l’atmosphère et le triple de ce qui a été émis par les activités humaines depuis 1850.

De 130 à 350% d’incendies en plus d’ici le milieu du siècle

Le pergélisol lui-même a connu une hausse de température de 0,4 °C en moyenne entre 2007 et 2016, «soulevant des inquiétudes à propos du rythme rapide de dégel et du potentiel de libération de carbone», relève une étude dirigée par Kimberley Miner, chercheuse au centre de recherche spatiale JPL de la NASA. Ces travaux tablent sur la perte d’environ quatre millions de km2 de pergélisol d’ici 2100, même si le réchauffement climatique est contenu.

Champs pétroliers et gaziers situés dans des zones à risque

Une menace plus immédiate pèse sur près de 70% des routes, gazoducs, oléoducs, villes et usines bâties sur le permafrost, selon une autre étude dirigée par Jan Hjort, chercheur à l’université finnoise d’Oulu. La Russie est particulièrement menacée. Près de la moitié des champs pétroliers et gaziers situés dans l’Arctique russe se trouvent dans des zones à risque à cause du permafrost.