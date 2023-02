Circulation en Suisse: Le permis B pourrait bientôt donner accès à des véhicules plus lourds

Si vous êtes détenteur d’un permis B, vous pourrez peut-être bientôt conduire des petites camionnettes ou des camping-cars plus lourds. En effet, l’Union européenne est en train de réviser ses prescriptions relatives au permis de conduire et un projet est attendu ce premier trimestre 2023. Interpellé, le Conseil fédéral s’est dit prêt à emboîter le pas à l’UE et à lancer rapidement une procédure législative en ce sens en Suisse.

Le gouvernement vient en effet de répondre positivement à une interpellation du conseiller national Jacques Nicolet (UDC/VD). Le Vaudois rappelait que la loi actuelle autorise les détenteurs du permis B à conduire à un véhicule dont le poids total ne dépasse pas 3500 kg et de tracter une remorque de 750 kg, pour autant que le tout n’excède pas 3,5 tonnes. Or, l’UE souhaite relever la limite de poids pour la catégorie de permis B de 3,5 à 4,25, voire 4,5 tonnes.

Législation plus adaptée

Jacques Nicolet estime en effet que la limitation actuelle en Suisse n’est plus adaptée. Selon lui, «les sécurités passive et active embarquées, ainsi que certaines technologies visant à réduire les émissions de CO2 ont pour conséquence d’augmenter de manière significative le poids d’un véhicule au détriment de sa charge utile». Et de prendre l’exemple d’un petit camion de livraison, d’un poids à vide de 3000 kg, ce qui lui laisse une capacité de charge nette de 500 kg. Si Berne relevait la limite à 4,25 tonnes, il pourrait transporter plus de 1200 kg de marchandises, avait-il calculé.