Espace aérien: Le permis de drone est en vigueur en Suisse

Nouvelle réglementation : Près de 10’000 Suisses ont déjà demandé leur permis de drone

Après des années de flottement, la Suisse a adopté la réglementation de l’Union européenne en matière de drones et autres aéronefs sans occupant. Concrètement, il faut dès à présent passer au minimum un examen théorique à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) afin de pouvoir faire voler un appareil de plus de 250 grammes et équipé d’une caméra, ce qui concerne 99% des drones en circulation en Suisse. Près de 10’000 demandes sont en attente, détaille le quotidien fribourgeois «La Liberté» . Trois catégories sont disponibles: «ouverte» (pour les amateurs), «spécifique» (pour les professionnels) et «certifiée» (elle concerne le transport de personnes ou de matières dangereuses). Les certificats obtenus sur la plateforme officielle UAS.gate avant l'entrée en vigueur de la réglementation européenne sur les drones en Suisse restent valables.

En Suisse, la majorité des pilotes de drones (ndlr: environ 60’000) se situent dans la première catégorie. Il faut donc disposer d’une carte d’identité valable, être âgé d’au moins 12 ans, passer l’examen théorique gratuit en ligne et posséder un appareil n’excédent pas 25 kilos. D’autres règles sont également en vigueur, à savoir ne pas survoler des groupes de personnes, maintenir une distance horizontale minimale de 150 mètres par rapport aux zones habitées et avoir toujours son aéronef en vue. Dernier point, tous les appareils devront disposer d’une certification européenne (CE) en fonction de leurs spécificités techniques. En attendant l’arrivée de nouveaux modèles, des dispositions transitoires restent en vigueur, mais elles seront soumises progressivement à des contraintes de plus en plus strictes. Seul bémol: étant donné que la majorité des drones actuels ne seront jamais certifiés, il faudra les mettre à la casse et repasser à la caisse pour continuer d’exercer son loisir. A la limite du vol…