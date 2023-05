Mobilité: Le permis moto dès 16 ans fait un carton

Pour s’aligner avec l’Union européenne, la Suisse dispense des permis de conduire motos de 125 cm³ (11 kW ou 15 chevaux) aux jeunes dès 16 ans depuis 2021. Or, ceux-ci sont largement preneurs de cette nouvelle possibilité, rapporte «24 heures». Le nombre d’examens pratiques dans cette catégorie a augmenté de 21% en 2021 et de 24% en 2022.

Problème: en parallèle, les accidents ont beaucoup augmenté aussi. En 2022, 420 accidents de motos et scooters avec blessés, dont 120 graves, ont concerné les jeunes de 15 à 17 ans. Or, les années précédentes, on comptait en moyenne 56 blessés graves, poursuit le journal. Cette tendance est notamment explicable par la multiplication du nombre de véhicules.