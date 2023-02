Amérique latine : Le Pérou étend l’état d’urgence face à la crise politique

Le 13 janvier, le gouvernement avait étendu de 30 jours l’état d’urgence à Lima, El Callao, Cusco et Puno. Le prolongement ne concerne pas la capitale Lima, ni El Callao, où se trouvent les principaux terminaux maritimes et le plus gros aéroport du pays et où l’état d’urgence doit prendre fin mi-février. Celui-ci permet à l’armée de venir en renfort de la police pour restaurer l’ordre public. Il suspend également des droits constitutionnels comme la liberté de mouvement et de réunion.