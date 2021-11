Insolite : Le Pérou met en vente son avion présidentiel

Le président péruvien qui a fait l’annonce mercredi souhaite consacrer l’argent récolté à la Santé et à l’éducation.

Le chef de l’État péruvien, Pedro Castillo, a annoncé mercredi que l’avion présidentiel allait être mis en vente et que l’argent ainsi collecté servirait à financer les secteurs de la santé et de l’éducation, durement éprouvés par la pandémie de Covid-19. «J’annonce que nous allons vendre l’avion présidentiel, les ressources (tirées de cette vente) seront utilisées pour la santé et l’éducation», a déclaré le président de gauche, qui s’exprimait de la ville d’Ayacucho, dans le sud-est du Pérou.