Coronavirus

Le Pérou pleure la mort d’un leader indigène «oublié»

Dirigeant d’un mouvement qui défend les intérêts des communautés amazoniennes, Santiago Manuin a été tué par le Covid-19.

«Nous déplorons la mort du chef du peuple Awajun et Wampis, qui a consacré sa vie à la protection de l'Amazonie et à la défense des droits des communautés indigènes de la forêt," a déclaré le ministère péruvien de la Culture sur Twitter.

«Cela ne doit pas se répéter. L'État doit tout mettre en oeuvre pour aider les peuples autochtones amazoniens touchés par le Covid-19», a-t-il ajouté. Le Pérou a signalé plus de 9.600 morts dues au coronavirus et plus de 285.000 cas confirmés. C'est le sixième pays le plus touché au monde et le deuxième en Amérique latine après le Brésil.