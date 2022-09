Amérique latine : Le Pérou reconnaît cinq peuples autochtones isolés qui seront protégés

Le gouvernement péruvien a reconnu l’existence et les droits des peuples Aewa, Taushiro, Tagaeri, Taromenane et Zaparo, qui vivent ou transitent entre la rivière Napo et ses affluents Arabela et Curaray, dans la jungle du nord du Pérou, à la frontière avec l’Équateur, selon un décret publié ce week-end dans le journal officiel.