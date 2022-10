Amérique du Sud : Le Pérou touché par treize séismes d’une magnitude allant jusqu’à 5,9

Le séisme le plus important, d’une magnitude de 5,9, a été enregistré à 15h22 heure locale (22h22, heure suisse), avec un épicentre dans l’océan Pacifique à une profondeur de 26km, à 111km au sud-ouest de la ville côtière d’Ica, à quelque 400 km au sud de Lima, a précisé le centre.

Pas de tsunami

La direction de l’hydrographie et de la navigation a exclu les risques de tsunami. Le séisme le plus récent, d’une magnitude de 5,2, a été signalé à 18h35 heure locale. Son épicentre se situait dans l’océan Pacifique, à 15 km de profondeur et à 96 km au sud-ouest d’Ica.