Umbrella Academy: nouveau rôle pour Elliot Page

«Umbrella Academy» : Le personnage joué par Elliot Page fera son coming out transgenre

L’acteur a présenté celui qu’il incarnera dans la saison 3 de «Umbrella Academy»: Viktor Hargreeves.

Près d’un an et demi après le coming out en tant que personne transgenre d’Elliot Page, en décembre 2020, le personnage qu’il incarne dans la série «Umbrella Academy» va faire de même. Mardi 29 mars 2022, sur Twitter, l’acteur a présenté celui qu’il incarnerait dans la fiction dès la saison 3, prévue le 22 juin 2022: Viktor Hargreeves.