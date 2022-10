Le personnel au sol de Swiss décroche une hausse de salaire

Compagnies aériennes : Le personnel au sol de Swiss décroche à son tour une hausse de salaire

Une hausse globale de 3,3% de la masse salariale a été décrochée par les employés au sol de la compagnie Swiss, annonce vendredi le syndicat SEV. Les plus bas salaires bénéficieront de hausses plus conséquentes, mais tout le monde touchera au minimum une augmentation de 2%, détaille l’organisation.

Les pilotes toujours en négociations

À noter que l’accord trouvé entre la compagnie et le syndicat concerne le personnel au sol et non les pilotes, qui sont eux aussi en conflit avec Swiss et qui menacent toujours de faire grève. Des négociations devaient avoir lieu cette semaine, au terme desquelles les pilotes devaient décider d’aller de l’avant avec la grève ou non.