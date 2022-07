Kloten : Le personnel au sol devrait manifester samedi prochain à l’aéroport de Zurich

L’aéroport de Zurich-Kloten est bondé cet été et les voyageurs doivent prévoir un long délai avant de pouvoir s’enregistrer et passer la sécurité.

Une centaine de protestataires

Le personnel au sol va donc aller plus loin encore. Plus d’une centaine de collaborateurs actifs dans l’assistance au sol auraient prévu de se rendre chez leur employeur, Swissport, dans une semaine. Ce qui risque de causer une belle pagaille dans l’aéroport qui a déjà de la peine à gérer l’afflux de voyageurs actuels.

On se souvient que début juillet, Swiss avait dû annuler trois vols aller-retour en raison de la pénurie de main-d’œuvre dans le contrôle aérien en Suisse et en Europe. La compagnie, qui avait biffé en juin une centaine de vols pour cet été, prévoit en outre de supprimer 676 vols supplémentaires en août et septembre en raison du manque de personnel dû au Covid et aux licenciements prononcés durant la pandémie.