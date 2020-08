Les perspectives pour fin 2020 et 2021 ne sont pas bonnes à Genève aéroport.

L’année 2020 n’est pas encore terminée que Genève aéroport pense déjà à 2021. Et les perspectives ne semblent pas être des meilleures. Selon la RTS qui s’est procuré un mail interne envoyé aux collaborateurs vendredi, pour l’année prochaine, la plateforme anticipe une baisse de fréquentation de 23% par rapport à 2019. La direction prévoit par ailleurs un retour à la normale dès 2022 avant une nouvelle baisse en 2023. Néanmoins, relève le site rts.ch, comme les revenus de Cointrin sont à 95% liés au nombre de passagers, l’inquiétude des employés est forte.

Parmi les pistes émises par la direction afin de pallier les effets négatifs de la situation, une réduction de 10% des charges salariales serait envisagée. D’autres mesures, discutées en mai comme le gel des embauches ou les départs à la retraite anticipée n’ont pas été écartées. Des discussions au sujet des propositions syndicales devront avoir lieu. Par ailleurs, le directeur de Genève aéroport, estime que le recours au chômage partiel est essentiel. Une rencontre avec les employés est prévue le 24 septembre alors que plane encore un certain nombre d’incertitudes concernant les liaisons avec la France et les saisons automnale et hivernale.