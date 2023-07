En 2025, le personnel de guichet de la Poste va changer de look

Les nouveaux vêtements se veulent «intemporels et modernes à la fois». La Poste

Après plus de 20 ans de chemises et chemisiers jaunes, de foulards et cravates et de jupes ou pantalons gris, la tenue du personnel de guichet de la Poste fera peau neuve dès 2025. Telle est l’annonce du géant jaune ce mercredi.

«Les collaboratrices et les collaborateurs ont eu l’occasion de participer activement aux ateliers, de donner leur avis sur les croquis et les prototypes, de s’exprimer sur la sélection de pièces et de couleurs et de nous donner en permanence leur feed-back. L’objectif était de parvenir à un vêtement répondant réellement aux besoins des personnes amenées à le porter, et ce jusqu’à la fin de la journée de travail», explique Thomas Baur, responsable Réseau Postal.

Une vingtaine de pièces

Les nouvelles tenues, composées par le fabricant suisse Pino Vastano et le designer italien Corrado Catalano, seront grises et bleues. «Des couleurs de base neutres qui seront contrastées par des touches de jaune visant à refléter et perpétuer la tradition de la Poste», détaille la société. Au total, la collection regroupe une vingtaine de pièces.

Et si 2025 peut paraître encore loin, la Poste précise qu’«entre début août et fin novembre, les nouveaux vêtements seront testés par environ 200 membres du personnel, qui vérifieront que la nouvelle collection est adaptée au terrain et agréable à porter». Les testeurs devront aussi porter attention à l’entretien des vêtements et à la manière dont les différents textiles réagissent au lavage et au repassage quotidien.