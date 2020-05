Coronavirus

Le personnel de l'ONU à Genève de retour début juin

Dix pourcent des employés onusiens infectés par le Covid-19 dans le monde se trouvent dans la Cité de Calvin. L’activité reprendra bientôt, mais dans un format moins dense.

Les collaborateurs de l'ONU à Genève reviendront d'abord de manière «volontaire» en plus de ceux qui seront requis sur le site, a affirmé vendredi à la presse la directrice générale Tatiana Valovaya. Selon elle, l'ONU Genève a «réussi» toutefois pendant deux mois et demi à apporter le soutien attendu par la trentaine d'agences onusiennes présentes et des employés onusiens dans d'autres pays.