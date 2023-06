Le personnel de la crèche oublie un enfant de 4 ans dans le tram

Globegarden

Globegarden est le plus grand prestataire de crèches de Suisse. L’entreprise s’occupe actuellement de près de 2500 enfants sur l’ensemble du territoire. À noter qu’en 2019, plusieurs employés avaient porté plainte contre la crèche en raison du manque chronique de personnel et de situations dangereuses. Selon eux, un enfant se serait perdu en forêt et un autre serait tombé d’une table à langer. La crèche avait porté ces accusations devant le tribunal administratif de Zurich qui avait statué contre les anciens collaborateurs.