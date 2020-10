Coronavirus : Le personnel de la santé se fait entendre à Lausanne

Dans une semaine de protestation, quelque 600 manifestants se sont réunis en début de soirée devant le CHUV à Lausanne avant de défiler à travers la ville.

Comme lors des autres actions programmées dans la semaine en Suisse, les acteurs de la santé vaudoise ont réclamé une hausse des effectifs, une augmentation des salaires, une prime de risque liée au Covid-19 et, plus généralement, une meilleure reconnaissance de la population et des politiques.

«Soignants épuisés, patients en danger»

«C’est bien d’avoir été applaudis ce printemps, mais ce n’est pas suffisant», a relevé une employée du CHUV. Elle a raconté que la charge de travail et l’épuisement mental ne cessaient d’augmenter, a fortiori à cause du coronavirus, sans que des mesures ne soient prises pour soulager le personnel soignant. «Cela se répercute sur la qualité des soins», a-t-elle affirmé.

Préavis de grève

Chapeautée par l’alliance «Ensemble avec les personnels de santé», cette semaine de protestations au niveau national a démarré lundi à Neuchâtel et se terminera samedi à Berne sur la place Fédérale. L’alliance a été fondée fin août par le Syndicat des services publics (SSP), l’association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) et le syndicat interprofessionnel Syna. Depuis, une dizaine d’associations du milieu et d’autres syndicats l’ont rejointe.