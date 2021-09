Ville de Genève : Le personnel de la Ville vote un préavis de grève

Les fonctionnaires municipaux, fâchés par le blocage des mécanismes salariaux, prévoient de ne pas travailler le 30 septembre.

Les organisations représentatives du personnel de la Ville de Genève n’ont pas tardé à réagir au projet de budget 2022 présenté mercredi par la Mairie. Ce jeudi, elles ont annoncé avoir déposé un préavis de grève pour la journée du jeudi 30 septembre. La décision a été votée en assemblée générale. Les fonctionnaires municipaux contestent la volonté de l’exécutif de suspendre les mécanismes salariaux (blocage des annuités, du treizième salaire progressif et de la prime d’ancienneté). Le Conseil administratif espère économiser de la sorte 8,2 millions de francs, alors que son projet de budget prévoit déjà un déficit de 40,8 millions de francs. «Ce n’est pas aux employés de la Ville de payer les conséquences économiques de la crise du Covid-19 et de la réforme fiscale sur le bénéfice des entreprises (RFFA)», écrivent dans leur communiqué les syndicats SIT et SSP ainsi que la Commission du personnel.