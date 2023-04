Le personnel de l’ambassade est de retour en Suisse

Le personnel de l’ambassade de Suisse à Khartoum (Soudan) a été évacué le soir du 23 avril. Grâce au soutien de la France, les collaborateurs ont pu se rendre à Djibouti . Là-bas, ils ont été récupérés par le jet du Conseil fédéral. Ils ont atterri à Berne-Belp ce mardi matin peu après 6 heures et ont été accueillis personnellement par le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis.

Lors d’une conférence de presse, le conseiller fédéral et l’Ambassadeur au Soudan, Christian Winter, ont donné de plus amples informations. «J’étais en déplacement à l’extérieur de Khartoum le week-end dernier. C’est alors que j’ai entendu des coups de feu», raconte l’ambassadeur. Il leur a alors été très difficile de revenir à l’ambassade car des combats avaient lieu à proximité de l’aérodrome. «Ma femme et moi sommes arrivés au milieu des combats», poursuit-il.