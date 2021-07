Genève : Le personnel de pédiatrie épuisé par le sous-effectif

Les soignants de l’hôpital des enfants dénoncent leurs conditions de travail et disent craindre de faire des erreurs.

Le personnel du service de pédiatrie des HUG se dit à bout. Plusieurs de ses membres se sont confiés à la «Tribune de Genève» pour dénoncer le sous-effectif qui frappe principalement les soins intensifs des enfants et la néonatologie. Ils expliquent ne plus être en mesure d’assurer certains soins non indispensables, et vivre avec la peur de commettre une erreur en raison de l’épuisement et de la surcharge de travail. Les témoignages recueillis par le quotidien genevois font état de nombreux arrêts maladie et d’un taux global d’absence proche des 20%. La direction de l’hôpital assure, elle, que l’absentéisme ne dépasse pas 7,7% dans les services concernés, hors congés et précongés maternité.