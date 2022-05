Combat social : Le personnel de Smood accepte sa nouvelle CCT

Annoncée dans un contexte douteux en fin de semaine dernière, la convention collective de travail négociée entre Syndicom et Smood a été acceptée par le vote des employés. Unia critique le procédé.

Sur 1200 employés environ, 323 ont dit oui et 22 ont dit non. Le vote, à l’image des taux de participation des scrutins fédéraux, a toutefois entériné l’entrée en force du projet de convention collective de travail (CCT) négocié entre le syndicat Syndicom, l’employeur Smood et quelques livreurs associés aux discussions. Ceci après des mois de bras de fer social, dont une grève, soutenue notamment par le syndicat Unia, qui critiquait vertement la proposition d’accord présentée jeudi.