Devant les portes au niveau des départs de l’aéroport, fermées par la police, quelque 200 employés de Swissport ont fait part ce lundi de leur détermination dans le bras de fer qui les oppose à leur direction. «On est là aujourd’hui, comme on était là mardi ainsi que jeudi passé; et on reviendra demain», ont juré les syndicats et le personnel, dégoûtés par de futurs contrats qui prévoient notamment des baisses de salaire de plusieurs centaines de francs par mois. Les collaborateurs de l’entreprise d’assistance au sol ont jusqu’au 28 janvier pour les parapher, ou risquer leur place. «La précarité n’est pas un métier!» s’est exclamée une employée. «Des minima légaux, comme les cotisations pour certains salariés, ne sont pas respectés», a affirmé Yves Mugny, d’Avenir syndical.