Suisse : Le personnel d’EMS a diminué, une première depuis 2006

Le personnel des établissements médico-sociaux (EMS) représentait en 2021 l’équivalent de 100’361 postes à plein temps, soit une diminution de 0,2% par rapport à 2020. C’est en particulier le personnel soignant qui est la raison de cette baisse (-0,5% des postes équivalents plein-temps), avec plus de départs en 2021 (24’700, +4%) qu’en 2020 et moins de nouveaux engagements (23’352, -7%). Avant cela, entre 2006 et 2020, l’emploi dans ce secteur avait connu une croissance régulière et continue de 2,5% en moyenne annuelle, rapporte l’Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué.