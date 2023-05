Le personnel des HUG en a marre des amendes dans son parking

Les employés de l’hôpital qui se déplacent en deux-roues dénoncent le manque de place et l’abondance de bûches reçues dans le parking qui leur est réservé. Ils ont déposé une pétition pour l’agrandir et mettre le holà sur les amendes.

1 / 4 Avenir Syndical a déposé une pétition jeudi pour agrandir un parking dédié aux employés, et faire cesser les amendes. lfe «Pas de bûches pour bosser!» La pétition lancée par Avenir Syndical a récolté 700 signatures. lfe Les deux-roues s’entassent. lfe

Trop de monde, pas assez de places. Le personnel des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) s’insurge contre la taille d’un parking deux-roues qui leur est dédié. Il est trop petit, et surtout, quand les véhicules dépassent des cases, les amendes pleuvent. Des bûches allant de 40 à 60 francs, que certains collaborateurs «ramassent plusieurs fois par mois». Avenir Syndical, accompagné d’employés, a déposé jeudi une pétition à la direction. Dotée de 700 signatures, elle demande plus de places, et un holà sur les amendes d’ici à ce que l’infrastructure s’agrandisse. «Une bûche alors qu’on vient simplement travailler, ça n’est pas possible», clament les pétitionnaires.

Le parking qui cristallise les tensions se nomme «Opéra». Situé au boulevard de la Cluse, il est sous-terrain et réservé aux vélos, motos et scooters des employés des HUG. Une rapide visite montre clairement qu’il déborde. Les scooters les plus fins se glissent entre deux cases, les autres dépassent, tout simplement. «Pendant des années le parking hors-case était toléré, fulmine un employé. On ne se garerait jamais devant un extincteur ou une porte coupe-feu.» Ce ne serait pas tout à fait exact: des amendes auraient en effet été infligées aux récidivistes, après avoir observé plusieurs véhicules bouchant des accès, ou garés sur des places réservées aux personnes à mobilité réduite.

Horaire de nuit et amende: la double peine

Les soignants dénoncent surtout une injustice liée à leurs emplois du temps irréguliers. «Avec des horaires de bureau, ça serait différent, souligne le syndicaliste. Mais là, les soignants qui font des heures de nuit ont moins le choix des transports publics.» Idem pour ceux qui viennent de loin. Par ailleurs, plus les soignants démarrent leur journée tard, moins ils ont de place. «Ceux qui travaillent le soir arrivent en milieu de matinée ou de journée et n’ont jamais de cases», informe un employé. Croisée dans le fameux parking, une soignante confirme: «Je viens travailler avec une heure et demie d’avance, maintenant.»

Nouvelles places prévues

Les applaudissements puis la bûche

La situation en démoralise certains. «Un collègue n’en pouvait tellement plus de tourner dans le quartier qu’un jour il a craqué, il est rentré chez lui», confie un collaborateur, soucieux. «On nous a applaudis pendant le Covid, maintenant on nous colle des bûches», ironise un autre.