Lausanne: Le personnel d’un centre d’accueil de nuit étant «épuisé», la PC a pris le relais

«Pression trop forte»

«La sécurité physique et psychique de l’équipe et des usagers n’était plus garantie», s’est-elle expliquée samedi sur Facebook (voir ci-dessous). «La pression de la rue était trop forte. On doit repenser notre structure. La fondation reprendra du service 1er décembre», développe Claire Aymon, chargée de communication.

Mais contrairement à ce qui aurait pu être interprété via le réseau social (voir ci-dessous), le lieu n’est pas fermé. En effet, dès vendredi, la Ville de Lausanne a pris le relais, avec la mobilisation de la Protection civile. «Entre la nuit de vendredi et samedi, environ 170 personnes y ont été accueillies, sans aucun incident», rapportent dimanche les autorités.

Un accueil «inhumain»

Au Répit, une dizaine de travailleurs se relaient entre novembre et avril, et quatre à cinq assurent l’accueil chaque nuit. Et le personnel se dit «complètement épuisé». «Notre porte n’est jamais fermée. On a constamment du travail, mais on n’arrive pas à s’occuper de tout ni de tout le monde. Et puis, c’est inhumain d’accueillir 170 personnes ici. Il n’y a pas assez de place, pas assez de lits, pas assez de douches, ni de toilettes ou lavabos pour tout le monde», déplore Jean.