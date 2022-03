Scandale de Mancy (GE) : Le personnel répète ne plus vouloir de sa conseillère d’Etat

L’office médico-pédagogique a réitéré sa demande au gouvernement de ne plus être dirigé par Anne Emery-Torracinta.

Ils remettent ça, mais à plus large échelle. Les employés de l’Office médico-pédagogique (OMP) ont réitéré ce mardi leur demande d’être rattachés directement au Conseil d’Etat, et non plus au Département de l’instruction publique (DIP), rapporte la «Tribune de Genève». Pris dans la tourmente à la suite du scandale du foyer de Mancy où de jeunes autistes ont été maltraités, les collaborateurs répètent que le lien de confiance est rompu avec Anne Emery-Torracinta, la conseillère d’Etat socialiste qui les dirige.