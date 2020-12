Coronavirus : Le personnel soignant, à bout de forces, crie au secours

L’association suisse des infirmiers a écrit une lettre au Conseil fédéral et aux cantons pour demander de l’aide en urgence. Elle met en garde contre un effondrement du système de santé.

L’ASI souligne dans sa lettre aux politiciens que de nombreux infirmières et infirmiers sont déjà arrivés au bout de leurs forces. KEYSTONE

Tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux ou dans les EMS sont à bout en raison du nombre de patients atteint du Covid-19 à prendre en charge. Et ils ne peuvent en supporter davantage. Au point que l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI) vient de lancer un appel à l’aide urgent sous forme de lettre au Conseil fédéral et aux gouvernements cantonaux, rapporte le Blick vendredi.

Dans cette missive, l’ASI affirme que le personnel soignant est à la limite. «Nous craignons qu’il ne puisse pas tenir plus longtemps», souligne Yvonne Ribi, secrétaire générale de l’association. Selon elle, il ne s’agit que «d’une question de semaines et non de mois». Car la situation se détériore actuellement de façon spectaculaire, affirme-t-elle.

Les malades risquent d’être mal soignés

L’ASI souligne dans sa lettre aux politiciens que de nombreux infirmières et infirmiers sont déjà arrivés au bout de leurs forces. Et que si rien n’est fait, le risque est grand que le service de santé ne soit très vite «débordé et surchargé». Conséquence: les malades ne recevront plus les soins dont ils ont réellement besoin, redoute Yvonne Ribi. Avec le risque que le nombre de décès ne grimpe très vite.

L’ASI estime dont que tout doit être fait dès maintenant pour faire baisser le nombre des cas. Et réclame des mesures uniformes, claires et simples au niveau national. Elle demande ainsi que les Suisses évitent toutes rencontres physiques avec leurs proches et privilégient les appels téléphoniques et en vidéo avec eux.

Du personnel infirmier supplémentaire doit être mis à la disposition des établissements hospitaliers surchargés. Le personnel soignant doit être soutenu par le service civil, la protection civile, voire l’armée. Il faut aussi, selon l’ASI, que les hôpitaux reçoivent des compensations financières pour le report ou l’annulation des opérations non urgentes.

Pour rappel, le Conseil fédéral veut reprendre la main dans la lutte anti-Covid. Mardi il a déclaré envisager des mesures pour toute la Suisse: fermeture des magasins et restaurants à 19h00, réunions privées limitées à cinq personnes et activités culturelles interdites. La situation épidémiologique en Suisse se détériorant rapidement, il entend uniformiser et renforcer les mesures au niveau national, a-t-il fait savoir. Il a donc lancé une consultation auprès des cantons.

Le Conseil fédéral doit annoncer ses décisions très attendues ce vendredi.

L’incidence augmente en Suisse alémanique La Suisse comptait jeudi 5041 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). 87 décès supplémentaires étaient à déplorer et 212 malades ont été hospitalisés. Depuis le début de la pandémie, 368’695 cas de contamination ont été confirmés. Le total des décès s'élève à 5290 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 14'965. L’incidence quotidienne pour 100’000 habitants sur 7 jours est restée quasi identique en une semaine. Elle a diminué dans six cantons: Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais et Obwald. Elle a au contraire augmenté dans neuf cantons, tous alémaniques, comme Glaris, Saint-Gall, Nidwald, Soleure, Schwytz ou encore Thurgovie.