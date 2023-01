Valais : Le personnel soignant pourrait manquer dans les EMS

D’ici 2025, il faudra 1400 employés supplémentaires dans les soins de longue durée. Or on peine déjà à combler les besoins d’aujourd’hui.

C’est un véritable case-tête pour les professionnels de la santé, comme pour les politiques. D’ici 2040, le Valais comptera deux fois plus de personnes de plus de 80 ans qu’aujourd’hui. Comment les prendre en charge alors que le personnel soignant déserte les EMS? Le Département de la santé valaisan a mis en consultation, début janvier, sa planification de soins de longue durée pour les deux ans à venir. Il faudra 900 équivalent plein temps (dont 390 uniquement dans les EMS), soit 1400 personnes supplémentaires, d’ici 2025. Et cela, si l’on part du principe que les planifications actuelles sont remplies. Ce qui n’est pas toujours le cas.

Dans «Le Nouvelliste», les deux dirigeants de l’Association valaisanne des EMS (AVALEMS) s’inquiètent de l’avenir de la prise en charge des personnes âgées. Pour le directeur de l‘AVALEMS Camille-Angelo Aglione, «c’est la planification impossible, mais nécessaire!». Le président de l’Association Patrice Michaud estime, lui, qu’il faut redorer l’image du métier et «travailler sur les filières de formation pour motiver les professionnels». Par ailleurs, selon l’AVALEMS et le Canton, il faut privilégier le plus possible le maintien à domicile et encourager les logements protégés, afin de limiter les coûts et l’engorgement des EMS.