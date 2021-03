Risque de fuite trop élevé malgré des garanties données

Les juges ont estimé que le risque de voir cet individu au passeport portugais s’enfuir dans son pays d’origine était trop élevé pour le libérer. Il a beau avoir proposé notamment de déposer ses papiers et son titre de séjour, et de se soumettre à une assignation à résidence en portant un bracelet électronique, ainsi que de s’astreindre à un suivi thérapeutique et de se présenter une fois par semaine à un poste de police, comme le détaille «La Liberté», son recours a été rejeté. Pour rappel, cet homme a toujours nié les accusations et il n’aurait que peu d’attaches en Suisse.