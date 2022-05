Football: Le pet qui a fait dérailler la saison de l'OL

Lyon a vécu une saison cauchemardesque. Le club rhodanien n'est que huitième de Ligue 1 et devrait connaître une deuxième saison sans Coupe d'Europe lors des trois dernières années. Impensable pour un club qui avait longtemps régné sur l'Hexagone, qui a un stade tout neuf et le budget maousse qui va avec. L'ancien éphémère club de Xherdan Shaqiri a cru sauver un bout de sa saison il y a dix jours en gagnant à Marseille (0-3), avant de retomber dans ses travers à Metz, alors lanterne rouge, le week-end dernier en s'inclinant 3-2 à la dernière seconde.

Mardi, le quotidien L'Equipe est revenu dans une triple page sur les erreurs commises et les problèmes connus par l'OL cette saison. Au milieu d'une litanie de révélations, les journalistes du média français en ont sorti une pas comme les autres. L'affaire date du début de saison et concerne un joueur qui a entre temps quitté le club, direction Bordeaux, où il pourrait être relégué en Ligue 2 dans les prochaines heures: le défenseur brésilien Marcelo.

Nous sommes le 15 août 2021 et le début d'exercice est déjà compliqué pour l'OL, tenu en échec d'entrée par Brest (1-1). Dans la foulée, les Rhodaniens se déplacent à Angers et vont prendre y une claque (3-0). Boufal ouvre le score dès la 20e minute et Ounahi scelle le score à la 77e. Au milieu de ces deux buts, la partie a définitivement basculé dans le camp angevin à la 53e minute, à la suite d'un but contre son camp assez incroyable de Marcelo. Le début des problèmes pour l'ancien joueur du PSV Eindhoven et de Besiktas.