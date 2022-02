Tennis : Le pétage de plomb de Zverev lui coûte 40’000 dollars

Le tennisman allemand, qui avait frappé avec sa raquette la chaise d’un arbitre au tournoi d’Acapulco, a été condamné à une lourde amende. Ses gains lui ont aussi été retirés.

Le No 3 mondial Alexander Zverev, exclu du tournoi d’Acapulco après avoir frappé à plusieurs reprises la chaise de l’arbitre avec sa raquette lors d’un match de double, a été sanctionné d’une amende de 40’000 dollars (37’000 francs) par l’ATP.

L’Allemand de 24 ans, sacré champion olympique à Tokyo l’été dernier, s’est vu en outre retirer ses gains au Mexique d’un montant total de 31’570 dollars (29’200 francs) ainsi que les points acquis au classement pour les simples et les doubles disputés.

«Amende maximale»

Dans le détail, Zverev a été sanctionné à la fois pour injures et comportement antisportif avec des amendes de 20’000 dollars (18’500 francs) pour chaque infraction. «Cela représente l’amende maximale pour chaque infraction», a indiqué l’ATP, précisant qu’un «examen ultérieur» serait effectué «conformément aux règles» du circuit.

Comportement condamné

L’Allemand était sorti de ses gonds au terme de son match de double perdu au super tie-break avec le Brésilien Marcelo Melo contre le Britannique Lloyd Glasspool et le Finlandais Harri Heliövaara 6-2 4-6 10-6. Sur les images vidéo, on voyait Zverev frapper à trois reprises la chaise de l’arbitre, s’asseoir puis se relever pour insulter l’officiel et donner un dernier coup de raquette.