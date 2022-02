Féminicide à Genève - Le petit-ami violent condamné à 13 ans de prison

Le drame s'est produit, en décembre 2019, dans cet immeuble de l'avenue du Petit-Senn, à Chêne-Bourg. Depuis, le prévenu est incarcéré en prison. 20 Minutes / dra

«Le Tribunal n’a aucun doute que le prévenu est l’auteur du coup de couteau.» L’annonce a eu l’effet d’une bombe vendredi, à la lecture du verdict. Jugé depuis lundi, un Genevois de 25 ans, accusé du meurtre de sa compagne en 2019 (lire encadré), a été reconnu coupable d’assassinat et condamné à 13 ans de prison. Me Robert Assaël, avocat de la défense, a d’ores et déjà indiqué que son client ferait appel.

Le Tribunal ne croit pas au suicide

La jalousie, la possessivité, la violence, la colère, les menaces, le comportement du prévenu le jour du drame, la peur de la victime de rentrer avec lui ce soir-là, le message à son père indiquant qu’il allait mettre fin à ses jours, l’exécution du plan qu’il avait annoncé. Tous ces éléments ont fini de convaincre les juges de la culpabilité du jeune homme. «Le prévenu était hors de lui. Il sentait que la victime lui échappait et qu’il n’avait plus le contrôle sur elle», a souligné la présidente du Tribunal. Alessandra Armati a écarté la thèse du suicide, soutenue par l’accusé. Selon lui, sa compagne se serait elle-même planté le couteau dans le cœur. «La victime n’était pas du tout dans une optique suicidaire.» Bien au contraire, elle avait prévu de le quitter et de refaire sa vie avec son nouvel amoureux.

«Il la laisse agoniser»

Les déclarations du Genevois qualifiées de confuses, fantaisistes, incohérentes, contradictoires et peu crédibles, «doivent être appréciées avec une grande parcimonie», ont relevé les juges face à un prévenu qui a fréquemment changé de version et «n’était pas en mesure de donner des informations précises sur certains faits, comme l’acte prétendument suicidaire de sa compagne».

Les circonstances aggravantes de l’assassinat ont été retenues notamment en raison du mobile «particulièrement odieux car parfaitement futile. Il a préféré la tuer plutôt que de la voir partir avec un autre homme». Son attitude après le drame a également pesé dans la balance. «Il a quitté les lieux, laissant la victime agoniser. «Ce n’est pas le comportement de quelqu’un qui cherche à sauver celle qu’il aime. Cela démontre un sang froid, une maîtrise de la situation et un total mépris pour la jeune femme», a affirmé la présidente du Tribunal.

Absence de remords

Aucune circonstance atténuante n’a été retenue, car «sa situation personnelle au moment des faits et son parcours de vie – il a reçu une bonne éducation, est soutenu par une famille très soudée et a eu une enfance heureuse – ne permettent pas d’expliquer son acte». Enfin, «la collaboration inexistante du prévenu qui persiste à contester les faits et son absence de remords démontrent qu’il n’a pas saisi la gravité de ses actes», a observé Alessandra Armati.

Le Genevois était également accusé pour menaces, lésions corporelles simples – il a frappé et étranglé la victime durant leur relation – et voies de fait à réitérées reprises. Il a été jugé coupable pour l’ensemble des chefs d’accusation, sauf pour un cas de lésions corporelles simples.

Le Tribunal a condamné le jeune homme à une peine privative de liberté de 13 ans, dont 820 jours de détention déjà effectués, seront déduits. Il écope également d’une amende de 1000 francs et devra verser 190’000 francs à la famille de la victime à titre de réparation pour tort moral. La famille du prévenu, également présente lors du jugement, a accueilli la nouvelle en pleurs.

Il l’a tue parce qu’elle le quitte Les faits remontent à décembre 2019. Le matin du drame, le prévenu, qui a des doutes sur la fidélité de sa compagne, découvre qu’elle entretient une relation avec un autre. Le soir, ils se rendent à un repas chez la famille du rival, un ami du couple. Durant la soirée, l’accusé ne parle pas, ne mange pas. Son attitude fait peur aux convives. «Il était extrêmement nerveux, tremblait. On aurait dit un robot avec un regard noir», diront les témoins. La victime aussi a peur. Elle ne veut pas rentrer avec lui. Ses amis lui proposent de rester dormir, mais elle décline car elle craint qu’il ne se donne la mort. De retour à leur appartement, à Chêne-Bourg, elle lui annonce qu’elle le quitte. Une dispute éclate. Au fil des heures, elle tient informé son nouveau copain de la situation. «J’ai peur. Je la sens pas.» Puis, soulagée. «c’est bon, j’ai le couteau.» C’est le dernier message qu’elle enverra avant sa mort. La jeune femme de 21 ans succombera à un coup de couteau dans le cœur, durant la nuit.

Un couple tourmenté Le jeune couple s’est rencontré en 2015 dans le sud de la France. Elle est âgée de 16 ans et vit à Marseille, lui en a 17 et habite Genève. Les amoureux entament alors une relation fusionnelle et toxique rythmée de ruptures, de réconciliations, de chantages au suicide et d’insultes. La jeune femme avait emménagé au bout du lac quelques mois avant le drame.