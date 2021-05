Accident de téléphérique - Le petit Eitan ignore encore que ses parents sont morts

La chute d’une cabine de téléphérique a fait 14 morts, dimanche 23 mai à Stresa (It). Le seul survivant du tragique accident est un petit garçon nommé Eitan et âgé de 5 ans. Il a perdu toute sa famille dans l’accident. L’état de santé du petit s’améliore de jour en jour. Il se trouve actuellement aux soins intensifs de l’hôpital pour enfants Regina Margherita à Turin (It).