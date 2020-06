Lausanne

Le Petit Flon pollué par une substance inconnue

Les dégâts au cours d’eau commis par ce produit, pour l’heure non identifié, a décimé toute la population piscicole du secteur.

Malgré un jour et demi de recherches sur la rivière et ses affluents, l’origine de la pollution reste inconnue. «L'enquête n'a pas permis de déterminer le produit en cause, qui est inodore et incolore», a indiqué le porte-parole. Et de préciser que les causes peuvent être très différentes. Les gens oublient notamment souvent que les grilles d'eaux claires aboutissent dans les cours d'eau.