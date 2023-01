Suisse romande: Le petit ibis chauve «vaudois» risque de mourir de faim

Si Enea et Georgia ont rejoint, l’automne dernier, leur lieu d’hivernage en Toscane, ce n’est pas le cas de Wichtel qui n’est jamais arrivé en Italie. Perdu de vue, le jeune mâle a été signalé début janvier à Monthey (VS). Une situation qui ne manque pas de susciter des craintes quant à la survie du jeune: «La neige et les basses températures peuvent être dangereuses. Surtout si elles perdurent et que l’oiseau ne peut plus chercher de nourriture. La disponibilité de nourriture diminue lorsqu’il gèle, car les vers s’enfoncent plus profondément dans le sol et l’ibis chauve ne peut plus y accéder», détaille Daniela Trobe, zoologue et biologiste comportementale affectée au projet «Waldrapp.eu» à l’origine du programme de réintroduction des oiseaux.