Un Schwytzois pincé pour avoir fraudé dans un bar via Twint

Il croyait avoir trouvé la bonne combine. Un samedi d’août 2022, un Schwytzois d’une vingtaine d’années s’est rendu dans un festival local dans le canton de Saint-Gall avec une bande de potes. Passablement éméchée, la fine équipe a eu l’idée d’arnaquer un bar de la manifestation en utilisant une astuce via Twint.

Le jeune homme a enregistré le contact du débit de ­boisson sur l’app de paiement sous le numéro de téléphone ­portable d’un des amis. Le Schwyt­zois s’est ensuite chargé de toutes les commandes auprès du personnel du bar. Il envoyait l’argent à son ami et présentait à chaque fois l’écran vert avec la confirmation de paiement au personnel. Un stratagème, qui a permis à la bande de copains de picoler à l’œil de midi à 22h, pour un montant de 558 francs. Le pote qui a mis son numéro à disposition a ensuite reversé les montants au prévenu.

Condamné pour escroquerie

Mais la beuverie lui a finalement coûté cher. Démasqué, l’homme vient d’être condamné pour escroquerie. Il a écopé de 40 jours-amende avec sursis et devra s’acquitter de 720 francs de frais de justice.

«La solution Twint-QR pour les associations et les petites entreprises est simple et pratique, car elle ne nécessite aucune infrastructure technique telle que des lecteurs de cartes, explique Ettore Trento, porte-­parole de Twint. L’authenticité des paiements peut facilement être déterminée. Ils peuvent être confirmés en temps réel par e-mail ou SMS.» Dans le cas présent, on peut imaginer que les serveurs, sans doute stressés, n’avaient pas le temps de contrôler la bonne réception de l’argent